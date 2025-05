Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Katzenelnbogen. Motorradfahrer entzieht sich Polizeikontrolle

Katzenelnbogen (ots)

Am Montag, den 19. Mai, beabsichtigte eine Motorradstreife der Polizeiinspektion Diez gegen 16:45 Uhr in der Rheinstraße einen Motorradfahrer zu kontrollieren und wendete hierzu sein Krad. Bei Erkennen des Wendemanövers verließ der augenscheinlich männliche Motorradfahrer den Kreisverkehr in Richtung Niedertiefenbach und beschleunigte sofort stark. Trotz gefahrener Geschwindigkeit des verfolgenden Polizeibeamten von fast 200 km/h konnte das Motorrad nicht mehr eingeholt werden. Das Kennzeichen konnte nicht abgelesen werden. Bei dem Motorrad handelte es sich um eine schwarze "Supersportler", vermutlich der Marke Aprilia. Zeugen, die Hinweise zu dem Motorrad geben können werden gebeten, sich mit der Polizei in Diez, Tel. 06432-6010, in Verbindung zu setzen.

