POL-HS: Werkzeugdiebstahl aus Transporter

Wegberg-Rickelrath (ots) - Unbekannte schlugen auf einem Parkplatz an der Straße In Bollenberg an einem Wagen das Beifahrerfenster ein und entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum eine Tasche, in der sich unter anderem ein Portmonee befand. Die Tat ereignete sich am Montag (12. Mai), zwischen 14.15 Uhr und 14.35 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

