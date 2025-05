Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Drei Verletzte bei Unfall mit Motorrad und PKW

Attendorn (ots)

Im Einmündungsbereich der L 539 / L 512 in Attendorn gab es am 1. Mai um 14.52 Uhr einen Verkehrsunfall. Eine 27-Jährige PKW-Fahrerin stieß beim Abbiegen in die Ihnestraße mit einem ihr entgegenkommenden 34-jährigen Motorradfahrer zusammen. Der Zweiradfahrer und seine Sozia kamen durch die Kollision zu Fall. Alle drei wurden verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Schaden liegt nach ersten Einschätzungen im mittleren fünfstelligen Bereich

