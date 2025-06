Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer regelt den Verkehr und schlägt auf Fahrzeuge ein

Hagen-Mittelstadt (ots)

Ein 52-Jähriger war am Mittwoch (11.06.2025) der Grund für mehrere Anrufe bei der Polizeileitstelle. Er hielt sich gegen 06:20 Uhr an der Elisabeth- und der Frankfurter Straße auf. Dort trat er nach Zeugenangaben mehrfach auf die Fahrbahn, griff in den fließenden Verkehr ein und schlug teilweise gegen Fahrzeuge. Als die Polizei eintraf, lief der Mann auf der Straße herum und schrie lautstark. Die Beamten forderte er auf, ihm "eine Kippe zu bringen". Auf einen Platzverweis reagierte er nicht, sondern trat weiterhin an Fahrzeuge heran. Die Polizisten nahmen den 52-Jährigen zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam. Ein Schaden entstand nicht. (hir)

