LPI-NDH: Handtasche aus Fahrzeug entwendet

Sondershausen (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle wurde am Freitagabend ein 49-jähriger kontrolliert, der unter dem Einfluss von Cannabis am Straßenverkehr teilnahm. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, die Weiterfahrt untersagt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Kyffhäuser Telefon: 0361 5743 65 100 E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de ...

