Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auf Streife - Wenn aufmerksame Polizeiarbeit den Unterschied macht

Mühlhausen (ots)

Am 16.05.2025 um 20.03 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der PI Unstrut-Hainich in Großengottern einen polnisch zugelassenen PKW. Der ebenfalls polnische Fahrzeugführer überreichte einen polnischen Führerschein. Nach genauer Prüfung ergab sich, dass es sich hierbei um ein gefälschtes Dokument handelt. Der Führerschein wurde sichergestellt und dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren bezüglich des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie einer Urkundenfälschung eröffnet.

Am 17.05.2025 um 02.45 Uhr wurde eine allgemeine Verkehrskontrolle mit einer Fahrerin eines Krankenfahrstuhls durchgeführt. Diese fiel den Polizeibeamten aufgrund einer ungewöhnlichen Fahrweise auf. Aufgrund eines wahrzunehmenden Atemalkoholgeruchs wurde mit ihr ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,46 Promille. Der Frau wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Polizeibeamten verlegten gemeinsam mit ihr ins Krankenhaus, um eine Blutentnahme durchführen zu lassen. Eine entsprechende Anzeige bzgl. einer Trunkenheitsfahrt im Verkehr wurde gefertigt.

Um 18.31 Uhr wurde ein Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeug (E-Scooter) in Mühlhausen in der Eisenacher Straße angehalten und kontrolliert. An dem Fahrzeug war kein Versicherungskennzeichen angebracht. Nach erfolgter Prüfung stellte sich heraus, dass kein Versicherungsschutz für dieses besteht. Dem Fahrer wurde der Tatvorwurf des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eröffnet und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

