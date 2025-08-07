PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke: Unfall im Kreuzungsbereich der Hengsteyseestraße- Zwei Personen werden leicht verletzt.

Herdecke (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen kam es am 06.08.2025, gegen 18:30 Uhr, im Kreuzungsbereich der Hengsteyseestraße. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte eine 25-jähriger Herde mit ihrem PKW der Marke Peugeot den Kreuzungsbereich zu befahren und nach links abzubiegen. Dabei missachtete sie jedoch die Vorfahrt eines 54-jährigen aus Burscheid, der ebenfalls mit seinem PKW der Marke Ford in den Kreuzungsbereich einfuhr und seine Fahrt geradeaus fortsetzen wollte. Es kam zur Kollision, wobei die 25-jährige und eine weitere Person in ihrem Fahrzeug leicht verletzt wurden. Beide kamen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Fahrzeuge waren weiterhin fahrbereit, sodass die Unfallstelle umgehend geräumt werden konnte. Es entstand ein Sachschaden im niedrigem fünfstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 06.08.2025 – 14:12

    POL-EN: Herdecke: Unfall zwischen zwei Pkw- eine Person wird leicht verletzt

    Herdecke (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am 05.08.2025, gegen 09:30 Uhr, auf der Straße Herdecker Bach. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte ein 74-jähriger Herdecker mit seinem PKW der Marke Toyota auf der Straße Herdecker Bach zu wenden. Er befand sich auf dem Seitenstreifen in Fahrtrichtung Dortmund und beabsichtigte ...

    mehr
  • 06.08.2025 – 13:53

    POL-EN: Wetter: Wohnungseinbruch- Täter erbeuten Bargeld und Schmuck

    Wetter (ots) - Zu einem Einbruch in eine Wohnung im Mehrfamilienhaus in der Eickenstraße kam es am 05.08.2025 in der Zeit zwischen 14:15 Uhr und 18:00 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen hebelten derzeit unbekannte Täter die Wohnungseingangstür auf und durchsuchten in der Wohnung Schränke und Schubladen. Es wurde Bargeld und Schmuck im mittleren vierstelligen Bereich ...

    mehr
  • 06.08.2025 – 13:47

    POL-EN: Herdecke: Einbruch in Wohnung- Bargeld gestohlen

    Herdecke (ots) - Zu einem Einbruch in eine Wohnung im Mehrfamilienhaus im Wagnerweg kam es am 05.08.2025 in der Zeit zwischen 06:00 Uhr und 17:00 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen hebelten derzeit unbekannte Täter ein Fenster der Waschküche auf und gelangten so in das Mehrfamilienhaus. Dann beschädigten sie die Wohnungseingangstür und durchsuchten in der Wohnung Schränke und Schubladen. Es wurde Bargeld im mittleren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren