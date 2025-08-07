Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke: Unfall im Kreuzungsbereich der Hengsteyseestraße- Zwei Personen werden leicht verletzt.

Herdecke (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen kam es am 06.08.2025, gegen 18:30 Uhr, im Kreuzungsbereich der Hengsteyseestraße. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte eine 25-jähriger Herde mit ihrem PKW der Marke Peugeot den Kreuzungsbereich zu befahren und nach links abzubiegen. Dabei missachtete sie jedoch die Vorfahrt eines 54-jährigen aus Burscheid, der ebenfalls mit seinem PKW der Marke Ford in den Kreuzungsbereich einfuhr und seine Fahrt geradeaus fortsetzen wollte. Es kam zur Kollision, wobei die 25-jährige und eine weitere Person in ihrem Fahrzeug leicht verletzt wurden. Beide kamen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Fahrzeuge waren weiterhin fahrbereit, sodass die Unfallstelle umgehend geräumt werden konnte. Es entstand ein Sachschaden im niedrigem fünfstelligen Bereich.

