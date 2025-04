Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250401.3 Kiel: Zweiter Tatverdächtige festgenommen - Folgemeldung zu 250328.1 und 250328.1

Kiel (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Freitagnachmittag kam es zu einem Gewaltdelikt in Gaarden, in dessen Verlauf ein 26-Jähriger tödlich verletzt wurde. Den ermittelnden Polizeibeamten und der Staatsanwaltschaft gelang es am Samstagmorgen einen Tatverdächtigten zu ermitteln und vorläufig festzunehmen. Gegen den 42-Jährigen erließ der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Kiel einen Untersuchungshaftbefehl, so dass der Mann in eine Justizvollzugsanstalt kam.

Gestern nahmen Einsatzkräfte einen weiteren Tatverdächtigen fest. Der 33-Jährige konnte nach umfangreichen Ermittlungen als mutmaßlicher Beteiligter an dem Tötungsdelikt ermittelt an seiner Wohnanschrift vorläufig festgenommen werden. Er befindet sich derzeit im Polizeigewahrsam und soll am Nachmittag einem Haftrichter vorgeführt werden. Über den Ausgang der Vorführung werden wir unaufgefordert nachberichten.

Nach jetzigem Ermittlungsstand soll es vor der Tat zu einem Streit zwischen den Beteiligten, die sich vorher nicht näher kannten, gekommen sein. Im Verlauf der Auseinandersetzung sollen die Männer dem Getöteten die tödlichen Verletzungen zugefügt haben. Weitere Details werden aufgrund des laufenden Verfahrens nicht bekannt gegeben.

Michael Bimler / Staatsanwaltschaft Kiel Stephanie Lage / Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell