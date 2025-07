POL-W: RS Autofahrerin versucht zu flüchten

Wuppertal (ots) - Heute Morgen (11.07.2025, 10:55 Uhr) kam es in Elberfeld zu einem Unfall, bei dem ein Mann eine leichte Verletzung erlitt. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 79-Jährige mit seinem Audi A1 auf der Bismarckstraße unterwegs. Dort beschleunigte er sein Fahrzeug, durchbrach einen Zaun in Höhe der Roonstraße und prallte vor die Wand eines Mehrfamilienhauses. Dabei erlitt der Mann eine leichte Verletzung. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. ...

