Polizei Wuppertal

POL-W: W Auto aufgebrochen - Polizei nimmt Frau vorläufig fest

Wuppertal (ots)

Gestern Mittag (13.07.2025, 12:10 Uhr) konnten Polizeibeamte eine Frau (44) vorläufig festnehmen, die im Verdacht steht ein Auto aufgebrochen zu haben. Zwei Zeugen bemerkten die Frau, die dabei war, einen Hyundai aufzubrechen, der an der Freiheitstraße geparkt stand. Als die Männer versuchten sie festzuhalten, versuchte die 44-Jährige zu flüchten. Polizeibeamte konnten sie an der Liegnitzer Straße stellen. Bei ihrer Durchsuchung konnte mutmaßliches Diebesgut sichergestellt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde in der Folge ihre Wohnung durchsucht. Dabei konnte weiteres Diebesgut (Wertgutscheine, Sonnenbrillen, Ringe etc.) sichergestellt werden. Im Anschluss an die Maßnahme wurde eine Strafanzeige gefertigt und die 44-jährige Tatverdächtige entlassen.

