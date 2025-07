POL-EL: Aschendorf - Fahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Haren (ots) - Zwischen Mittwoch, 13:00 Uhr, und Freitag, 07:30 Uhr, kam es in Haren (Ems) zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte mit einem spitzen Gegenstand den Lack der Fahrerseite eines blauen VW Golf, der in der Emsstraße geparkt war. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

mehr