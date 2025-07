POL-EL: Haren - VW beschädigt

Neuenhaus (ots) - Zwischen Sonntag, 18:15 Uhr, und Montag, 5:55 Uhr, haben bislang unbekannte Täter versucht, in eine Bäckerei an der Straße Am Bahnhof in Neuenhaus einzubrechen. Der Versuch misslang. Dabei beschädigten sie ein Fenster, wodurch ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro entstand. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu melden. Rückfragen bitte ...

