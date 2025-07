Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Raub auf Tankstelle

Schüttorf (ots)

Am späten Montagabend, gegen 23:50 Uhr, kam es zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle an der Straße Nordring in Schüttorf. Zwei maskierte, männliche Täter betraten das Tankstellengelände und begaben sich zielgerichtet in den Kassenbereich. Zum Zeitpunkt der Tat befand sich lediglich der 69-jährige Angestellte der Tankstelle im Gebäude. Einer der Täter bedrohte den Mitarbeiter, während der zweite Täter sich gewaltsam Zugang zur Kasse verschaffte und daraus Bargeld entnahm. Anschließend flüchteten beide Täter fußläufig über den Nordring in Richtung Salzbergener Straße. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen im Bereich der Tankstelle oder auf dem Nordring beobachtet? Der erste Täter ist männlich und wird auf eine Körpergröße von etwa 1,60 bis 1,70 Meter geschätzt. Er hatte eine normale Statur und trug dunkle Kleidung. An den Füßen trug er Turnschuhe. Auch der zweite Täter ist männlich und wird auf etwa 1,75 Meter Körpergröße geschätzt. Er hatte eine schlanke Statur und war ebenfalls dunkel gekleidet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

