Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigungsserie an Kraftfahrzeugen

Bad Kreuznach (ots)

Am Samstagmorgen, zwischen 00:50 Uhr und 01:15 Uhr, werden in der Richard-Wagner-Straße in Bad Kreuznach, sowie im nahegelegenen Segelfalterweg, mehrere Fahrzeuge durch einen unbekannten Täter beschädigt. Der Täter schlägt hierbei die Windschutzscheiben der Fahrzeuge in der Richard-Wagner-Straße mit einem Rohr ein. Im Segelfalterweg werden die Windschutzscheiben mit Pflastersteinen eingeworfen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 10000EUR.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die zur Tataufklärung beitragen können. Diese werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Bad Kreuznach unter der Telefonnummer 0671-88110 zu wenden.

