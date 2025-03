Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall verursacht Verkehrschaos

Bad Kreuznach (ots)

Am frühen Freitagabend kam es gegen ca. 17:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Bosenheimer Straße in Bad Kreuznach. Ein 56-jähriger Fahrzeugführer fuhr aus einer Seitenstraße auf die Hauptverkehrsstraße ein und übersah hierbei den bevorrechtigten 28-jährigen Fahrzeugführer. Hierdurch kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Die Fahrzeuge waren hierauf nicht mehr fahrbereit. Die Unfallstelle konnte daher durch die Fahrzeugführer nicht selbst geräumt werden, was auf Grund der Uhrzeit zu einer nicht unerheblichen Beeinträchtigung des Verkehrs führte. Bis zum Eintreffen des hinzugerufenen Abschleppunternehmens musste der Verkehr durch die Polizei geregelt werden. Die Fahrzeugführer blieben glücklicherweise unverletzt. Insgesamt dürfte ein Schaden von ca. 10.000EUR entstanden sein.

