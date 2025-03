POL-PDKH: Versuchter Wohnungseinbruch in Bad Münster am Stein-Ebernburg

Pfaffen-Schwabenheim (ots) - Am Samstagabend, 22.03.2025, wurde der Polizei Bad Kreuznach ein Wohnungseinbruch gemeldet. Bislang unbekannte Täter brachen an einem Einfamilienhaus in der Straße Am Mühlteich in Pfaffen-Schwabenheim ein Kellerfenster auf. Im Haus wurden verschiedene Räumlichkeiten nach potenziellem Diebesgut durchwühlt. Die Täter entwendeten Schmuck und Bargeld. Durch Zeugenangaben kann die Tatzeit auf ...

mehr