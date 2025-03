Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Festnahme nach schwerer Brandstiftung

Oberheimbach (ots)

In der Nacht vom 22.02.2025 kam es gegen 04:32 Uhr nach einer Karnevalsveranstaltung in Oberheimbach zu einem Brand eines Mehrfamilienhauses. Nach den Ermittlungen der Kriminalinspektion Bad Kreuznach und eines hinzugezogenen Brandsachverständigen konnte die Brandausbruchstelle im Bereich einer Außensauna auf der gebäudezugehörigen Terrasse festgestellt werden. Von da breitete sich das Feuer auf das Wohnhaus aus, in dem sich zu diesem Zeitpunkt acht Personen befanden. Fünf Personen konnten sich selbst aus dem Haus retten, drei weitere mussten durch die Feuerwehr Heimbachtal aus dem ersten Obergeschoss und dem Erdgeschoss gerettet werden. Es entstand ein erheblicher Sachschaden durch das Feuer sowie eingesetztes Löschwasser. Das Haus ist derzeit unbewohnbar.

Im Rahmen der weiterer polizeilichen Ermittlungen ergab sich ein Tatverdacht gegen einen 41-Jährigen Mann. Das Amtsgericht Mainz ordneten gegen ihn Untersuchungshaft wegen der Verdachts der schweren Brandstiftung an. Aufgrund dessen wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell