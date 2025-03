POL-PDKH: PKW-Fahrerin unter dem Einfluss von Cannabis und Amphetamin

Bad Kreuznach (ots) - Nach vermehrten Bürgerbeschwerden wurde am Morgen des 25.03.2025 zu Schulbeginn eine Kontrollstelle an der Martin-Luther-King Schule in Bad Kreuznach eingerichtet. Hintergrund für die Beschwerden ist die wiederholte Missachtung des dortigen Durchfahrtsverbots. Durch die Polizeiinspektion Bad Kreuznach konnten in kurzer Zeit bereits drei Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot festgestellt und ...

mehr