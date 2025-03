Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Ergänzende PM - Täterbeschreibung nach Diebstahl auf Antiquitäten- und Sammlerbörse in Sponheim

Bad Kreuznach (ots)

Nach dem Diebstahl hochwertiger Goldmünzen am Rande einer Antiquitäten- und Sammlerbörse in der Grafenberghalle in Sponheim in der VG Rüdesheim am Sonntag, 23.03.2025, liegt eine Täterbeschreibung vor (Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117703/5996888).

Der Geschädigte stellte bei der Antiquitäten- und Sammlerbörse diverse Silber- und Goldmünzen aus. In einem Moment der Unachtsamkeit entwendete der bislang unbekannte Täter eine Ausstellungsschublade mit 30 Goldmünzen im Wert von rund 20.000 Euro. Zeugen konnten kurz darauf mutmaßlich den Täter beim schnellen Verlassen der Halle beobachten.

Es liegt folgende Täterbeschreibung vor: 1,70 bis 1,75 Meter groß, 55 bis 65 Jahre alt, sehr korpulent mit grobem, verbrauchtem Gesicht sowie einem hinkenden rechten Bein.

