Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Zwei Diebstähle im Rahmen einer Veranstaltung des Briefmarken- und Münzensammlervereins in Sponheim

55595 Sponheim (ots)

Am Sonntag, den 23.03.2025, kam es am Vormittag zu zwei Diebstählen während einer Sammlerbörse in der Grafenberghalle in Sponheim.

Beim ersten Fall wurde bei einem Aussteller ein Moment der Unachtsamkeit ausgenutzt und ausgelegte Goldmünzen im Wert von ca. 20.000 Euro entwendet.

Beim zweiten Fall wurde vermutlich ein weiterer Aussteller gezielt abgelenkt, um hierbei dessen Kasse mit ca. 5000 Euro Bargeld zu entwenden.

Aufgrund von ersten Zeugenaussagen konnte u.a. ein Hinweis auf ein flüchtiges Fahrzeug und drei Tatverdächtige erlangt werden. Nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen wurde der PKW durch Kräfte der Polizeiautobahnstation Mendig festgestellt und kontrolliert. Das Diebesgut konnte nicht aufgefunden werden. Weitere Ermittlungen dauern an.

Zeugen der Vorfälle werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell