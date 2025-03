Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Hinweis auf Kapitalverbrechen - weggeworfenes Sexspielzeug löst Polizeieinsatz aus

Gemarkung Hargesheim (ots)

Zunächst wurden der Polizeiinspektion Bad Kreuznach am späten Mittwochnachmittag Hinweise auf ein mögliches Kapitalverbrechen in der Gemarkung Hargesheim gegeben. Die entsandte Funkstreife konnte "glücklicherweise" anstatt der gemeldeten Leichenteile ein auf einer Wiese liegendes entsorgtes Sexspielzeug in Form eines weiblichen Hinterteils samt Zubehör auffinden. Das mutmaßlich von einem einsamen Liebhaber zurückgelassene, aus Gummi bestehende Gebilde wurde von den Beamten einer geeigneten Mülltonne zugeführt.

