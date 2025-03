POL-PDKH: E-Scooter Fahrerin unter Alkoholeinfluss gestoppt

Rümmelsheim (ots) - Ein versuchter Wohnungseinbruch wurde der Polizei Bad Kreuznach am Freitag, 21.03.2025, in der Ortsgemeinde Rümmelsheim gemeldet. Im Zeitraum von 16.03.2025, 18:00 - 21.03.2025, 09:00 Uhr versuchten unbekannte Täter eine Nebeneingangstür an einem Einfamilienhaus in der Burg-Layer-Straße aufzuhebeln. Aus ungeklärten Gründen ließen die Täter von dem Vorhaben ab. Möglicherweise wurden sie bei ...

