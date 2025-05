Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Unbekannter greift 54-Jährigen an Bushaltestelle in Dülken an

Viersen-Dülken (ots)

Ein 54-jähriger Mann aus Viersen wurde am Sonntagabend, 25. Mai, gegen 22:15 Uhr an einer Bushaltestelle in der Turmstraße in Dülken Opfer angegriffen. Ein bislang unbekannter Mann fuhr mit einem Pedelec zu dem Viersener, beleidigte ihn zunächst verbal und fuhr ihn anschließend mit dem Fahrrad an. Der 54-Jährige stürzte infolgedessen und wurde leicht verletzt. Der Täter flüchtete daraufhin über die Theodor-Frings-Allee in Richtung Venloer Straße. Er wird wie folgt beschrieben: etwa 25 bis 30 Jahre alt, circa 180 cm groß, athletische Statur, schwarzes Basecap, dunkler Rucksack. Er sprach akzentfreies Deutsch. Haben Sie Hinweise zu dem unbekannten Mann? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 3 unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (551)

