Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 250524 Viersen-Süchteln: Feuer beschädigt Hausfassade und Dachstuhl - Polizei sucht Zeugen

Viersen-Süchteln (ots)

Unbekannte Täter zündeten am Samstag, 24.05.25 gegen 04:30 Uhr eine Baustellentoilette, sowie Haus- und Sperrmüll in einem Hinterhof eines Hauses auf der Tönisvorster Straße in Süchteln an. Durch den Brand wurde die Baustellentoilette vollständig zerstört. Weiterhin wurde die Fassade des Hauses und der Dachstuhl beschädigt. Personenschaden entstand zum Glück nicht. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen.

Wenn Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Viersen, Lindenstraße 50, 41747 Viersen, Tel.: 02162-377-0. (548)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell