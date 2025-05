POL-VIE: Tuningtreffen mit Verdacht des illegalen Straßenrennens

Kreis Viersen (ots) - 250523 Willich: Einbruch in Bikeshop Über eine Alarmauslösung am 23.05.2025 um 22.57 Uhr wurde der Einbruch in einen Bikeshop in Willich, auf dem Siemensring, bekannt. Die Sicherheitsfirma konnte über das Alarmsystem Geräusche aus dem Objekt feststellen. Die kurze Zeit später eingetroffenen Kräfte der Polizei konnten nur noch eine offenstehende Eingangstür und leere Fahrradhalter im Objekt ...

