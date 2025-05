Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Frau stirbt im Straßenverkehr - vermutlich internistischer Notfall

250523 Viersen-Rahser: (ots)

Eine 56-jährige Frau aus Viersen war am Freitagmorgen gegen 8 Uhr mit ihrem Pkw auf der Oberrahserstraße in Richtung Düppelstraße unterwegs. Kurz vor der Kreuzung Oberrahserstraße/Regenstraße hielt sie auf Höhe der dortigen Parktaschen an. Plötzlich beschleunigte ihr Fahrzeug, prallte gegen ein geparktes Auto und schob dieses auf ein weiteres, davor abgestelltes Fahrzeug. Die Frau wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht, wo sie wenig später verstarb. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen geht die Polizei von einem internistischen Notfall als Todesursache aus. /jk (545)

