Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brennender Container - Zeuginnen und Zeugen gesucht!

250523 Viersen/Dülken: (ots)

Am frühen Morgen des 23.05.2025 geriet auf dem Industriering ein Container auf einem umzäunten Gelände in Brand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Das zuständige Kriminalkommissariat 1 hat dazu die Ermittlungen aufgenommen. Haben Sie etwas beobachtet und können Hinweise geben, dann melden Sie sich bitte beim zuständigen Kriminalkommissariat 1 unter 02162/377-0. /cm (544)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell