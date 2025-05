Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kontrollen erfolgreich

250522 Kreis Viersen: (ots)

Mit einer kreisweiten Kontrollaktion hat die Polizei Viersen am Dienstag den Kampf gegen die Straßenkriminalität fortgesetzt. Besonders im Fokus der Einsatzkräfte standen auch diesmal die Fahrraddiebstähle sowie die Diebstähle an und aus Kraftfahrzeugen. Hier liegt ein besonderes Augenmerk, denn die Zahlen bei diesen Taten sind von 2023 auf 2024 stark angestiegen. Zum Vergleich: 2023 waren es 898 Fahrrad-Diebstähle und 976 Diebstähle an und aus Kraftfahrzeugen. Im Jahr 2024 verzeichnete die Polizei im Kreis Viersen 1038 Fahrrad-Diebstähle und 1382 Diebstähle an und aus Kraftfahrzeugen. Die Einsatzkräfte waren am Dienstag sowohl uniformiert als auch zivil unterwegs, um an verschiedenen Kontrollstellen mit geschultem Auge diejenigen zu entdecken, die sich nicht regelkonform verhalten. Dabei fallen natürlich auch diejenigen auf, die nicht in diesem Bereich kriminell tätig sind, sondern auf anderen Feldern abseits der Norm handeln. So ging es gegen 10.30 Uhr an diesem Vormittag einer 33-jährigen Niederländerin aus Venlo. Sie kam in eine Kontrolle am Deller Weg und konnte zunächst keinen Führerschein vorweisen. Über niederländische Auskunftssysteme ließ sich klären: doch, sie hat einen. In der Zeit, die das dauerte, waren den Einsatzkräften aber bereits typische Zeichen für Cannabis-Konsum beider jungen Frau aufgefallen. Sie räumte auch ein, am Vortag etwas geraucht zu haben. Der Konsum von Cannabis ist zwar inzwischen legal, genau wie beim Alkohol aber darf man ab einem bestimmten "Pegel" nicht mehr Autofahren. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest schlug auf Cannabis und auch Amphetamine an. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen, sie durfte nicht wieder hinters Steuer. Insgesamt haben die Einsatzkräfte am Dienstag 111 Fahrzeuge und 110 Personen kontrolliert und 17 Bürgergespräche geführt. /hei (541)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell