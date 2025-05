Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Ladendieb gefasst

Tönisvorst/St.Tönis (ots)

Am 19.05.2025 entwendete ein 35-jähriger Marokkaner aus einem Sportgeschäft in der Straße Höhenhofe in St. Tönis fünf Hosen im Wert von 500 EUR. Die Tat konnte durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet werden. Am 21.05.2025 hielt sich der 35-Jährige erneut im Sportgeschäft auf und wurde durch einen Mitarbeiter wiedererkannt. Der Tatverdächtige entfernte sich anschließend aus dem Sportgeschäft und konnte im Nahbereich von eingesetzten Polizeibeamten angetroffen werden. Er führte Ausweisdokumente mit sich, die unterschiedliche Namen zu seinem Lichtbild zeigten. Der 35-Jährige wurde vorläufig festgenommen und die Ausweisdokumente beschlagnahmt wurden. Die Ermittlungen dazu dauern an. /cm (538)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell