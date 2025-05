Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Geschwindigkeitsmessung - Motorradfahrer mit 171 km/h bei erlaubten 70 km/h gemessen

Tönisvorst (ots)

Am 20.05.2025 führte der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Viersen Geschwindigkeitsmessungen durch. In der Zeit von 07:50-15:45 Uhr konnten insgesamt 66 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Besonders fiel ein Motorradfahrer auf, der mit 171 km/h, statt der erlaubten 70 km/h gemessen wurde. Nach Toleranzabzug von 6 km/h wird man ihm eine Geschwindigkeit von 165 km/h vorwerfen. Das bedeutet eine Überschreitung von netto 95 km/h außerhalb geschlossener Ortschaften. Der Bußgeldkatalog schlägt 700 Euro Bußgeld, 2 Punkte und ein dreimonatiges Fahrverbot vor. Also denken Sie dran: Schnell ist nicht immer schneller - manchmal nur teuer. Und im vorliegenden Fall sogar lebensgefährlich. Bitte fahren Sie vorsichtig, für sich selbst und für Andere. /cm (535)

