FW-RE: Wohnungsbrand in voller Ausdehnung - 17 Personen betroffen.

Recklinghausen

In der Nacht vom Montag auf Dienstag (01.04.2025) kam es in Recklinghausen Hochlarmark zu einem ausgedehnten Wohnungsbrand. 17 Personen waren betroffen.

Die Feuerwehr Recklinghausen wurde um 00:40 Uhr zur Salentinstraße alarmiert. An der Einsatzstelle konnten die Einsatzkräfte eine massive Rauchsäule über dem Brandobjekt erkennen.

Bei Eintreffen an der Einsatzstelle stand eine Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Vollbrand. Vor dem Gebäude standen mehrere Personen die ihre Wohnungen schon verlassen haben. Der Treppenraum des Wohnhauses war in großen Teilen bereits verraucht. 6 weitere Bewohner, darunter 5 Kinder, befanden sich noch in ihrer rauchfreien Wohnung.

Der Einsatzleiter erhöhte umgehend die Alarmstufe und forderte sowohl weitere Brandschutzkräfte als auch Rettungsdiensteinheiten nach. Hierzu löste die Leitstelle die Alarmstufe "Massenanfall von Verletzten - bis zu zehn Personen (MANV 10)" für den Rettungsdienst aus.

Die Kinder, sowie die Erwachsene Person, konnten mit Fluchthauben geschützt über das verrauchte Treppenhaus durch die Feuerwehr ins Freie geführt werden.

Alle Personen konnten nach einer notärztlichen Sichtung am Ende als "unverletzt" eingestuft werden und wurden vor Ort betreut. Gesamt waren 17 Personen betroffen.

Die Bewohner kamen für die Dauer der Löschmaßnahmen in einem Bus der Vestischen Straßenbahnen unter.

Um 01:20 Uhr konnte die Rückmeldung "Feuer unter Kontrolle" erfolgen. Im Anschluss ergaben sich umfangreiche Nachlöscharbeiten und Brandkontrollen.

Die Brandwohnung sowie das restliche Gebäude sind bis auf weiteres nicht bewohnbar. Notunterkünfte wurden durch das Ordnungsamt organisiert.

Die anschließenden Nachlösch- und Aufräumarbeiten laufen noch (Stand 05:00 Uhr), sind aber in den letzten Zügen.

Im Einsatz befanden sich 70 Einsatzkräfte der hauptamtlichen Wachbereitschaft der Feuer- und Rettungswache, die Einsatzleitdienste, die ehrenamtlichen Einheiten Süd, Hochlar, Speckhorn und Süd, sowie Rettungsdiensteinheiten.

Der ehrenamtliche Löschzug Suderwich sicherte von der Feuer- und Rettungswache an der Kurt-Schumacher-Allee aus das weitere Stadtgebiet im Falle weiterer Feuerwehreinsätze und übernahm im Anschluss die Nachlöscharbeiten und Brandkontrollen. Ein Linienbus der Vestischen Straßenbahnen diente, während des Einsatzes, als Unterkunft für die Bewohner.

Die Polizei ermittelt zur Brandursache und Schadenshöhe.

