Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Körperlicher Angriff auf 13-Jährigen erfolgte in Schwalmtal

Niederkrüchten/Schwalmtal (ots)

In der Pressemitteilung 518 vom 19.05.2025 berichteten wir von einem dreizehnjährigen Schüler, der auf einem Schulhof in Niederkrüchten körperlich angegriffen worden sei. Ermittlungen dazu haben ergeben, dass es sich bei der Tatörtlichkeit nicht um einen Schulhof einer Schule in Niederkrüchten, sondern um einen Schulhof einer Schule in Waldniel gehandelt hat. Haben Sie Hinweise zu den Tatverdächtigen oder können Hinweise zu möglichen Zeuginnen und Zeugen geben? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 5 unter der Telefonnummer 02162 / 377-0. /cm (536)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell