Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Am Mittwochmorgen kam es gegen 9:30 Uhr zu einem Unfall auf der Nordtangente in Waldniel. Ein 49-jähriger Mann aus Hückelhoven stand mit seinem Motorrad in einer Haltebucht der Nordtangente und wollte in Richtung A52 wenden. Dabei kam es zur Kollision mit einer 41-jährigen Frau aus Mönchengladbach, die den zuvor wartenden Motorradfahrer passieren wollte. Durch den Unfall wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. /jk (537)

