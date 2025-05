Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Dooring-Unfall - Frau wird verletzt

250523 Tönisvorst-St.Tönis: (ots)

Am Donnerstagabend gegen 21:15 Uhr kam es in der Mühlenstraße in St. Tönis zu einem Dooring-Unfall. Ein 31-jähriger Mann aus Krefeld hatte sein Auto in Fahrtrichtung Kreuzstraße geparkt. Beim Aussteigen öffnete er die Fahrertür, ohne zuvor in den Rückspiegel zu schauen. In diesem Moment wollte eine 55-jährige Radfahrerin aus Tönisvorst an dem Fahrzeug vorbeifahren. Es kam zur Kollision, bei der die Frau stürzte und verletzt wurde. Solche Unfälle durch Unachtsamkeit lassen sich leicht vermeiden. Eine bewährte Methode ist der sogenannte "Holländische Griff": Dabei öffnet man die Fahrertür mit der rechten statt der linken Hand. Dadurch dreht sich automatisch der Oberkörper und man wirft einen Schulterblick - eine einfache, aber effektive Maßnahme, um Radfahrende rechtzeitig zu erkennen. Wer diesen Trick regelmäßig anwendet, verinnerlicht ihn schnell - und trägt so aktiv zur Verkehrssicherheit bei. (540) /jk (540)

