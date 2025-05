Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Unfall am Mittwochmorgen - eine Person leicht verletzt

Viersen-Süchteln (ots)

Am Mittwoch, 21. Mai, kam es gegen 11 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Düsseldorfer Straße / Höhenstraße. Ein 73-jähriger Viersener befuhr mit seinem Pkw die Düsseldorfer Straße in Richtung Viersen. An der Kreuzung beabsichtigte er, nach rechts in die Höhenstraße abzubiegen. Dabei kam es beinahe zu einem Zusammenstoß mit einer 49-jährigen Frau aus Viersen, die im Rollstuhl saß und gerade die Fußgängerampel überqueren wollte. Der Fahrer wich der Frau aus und kollidierte daraufhin mit dem Wagen einer 65-jährigen Viersenerin, die an der Ampel wartete und von der Höhenstraße nach rechts in die Düsseldorfer Straße einbiegen wollte. Der Pkw des 73-Jährigen kam schließlich auf dem Parkplatz eines Discounters zum Stehen. Die 65-jährige Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt. /jk (539)

