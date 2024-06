POL-RE: Gladbeck: Unberechtigt Geld abgehoben - Fahndung erledigt

Recklinghausen (ots) - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Dortmund und des Polizeipräsidiums Recklinghausen: Am Samstag gegen 01:25 h wurde an der Bahnhofstraße in Hamm ein 39-Jähriger aus Hamm durch Messerstiche schwer verletzt. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie ein Mann einen anderen Mann mit einem Messer attackierte. Der Zeuge schritt ein, woraufhin ...

mehr