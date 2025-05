Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: POL-VIE: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 56-Jährigen MönchengladbaPOL-MG: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 56-Jährigen Mönchengladbach

Mönchengladbach/Kreis Viersen (ots)

Seit Donnerstag, 8. Mai, wird der 56-jährige Lorenz T. aus Nettetal im Kreis Viersen vermisst. Zuvor war er in einem Krankenhaus in Mönchengladbach stationär in Behandlung. Er verließ dieses in unbekannte Richtung. Der Vermisste ist auf Medikamente angewiesen, die er augenscheinlich nicht mit sich führt. Sämtliche Ermittlungen führten bislang nicht zum Auffinden von Lorenz T. Auch eine Suche mit einem Hubschrauber sowie Kräften der Bereitschaftspolizei im Umfeld des Krankenhauses war erfolglos. Daher sucht die Polizei nun öffentlich nach Lorenz T. Er wird folgendermaßen beschrieben: etwa 1,80 Meter groß, kräftige Gestalt. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens soll er unter anderem eine schwarze Jogginghose und Turnschuhe getragen haben. Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben? Ein Foto der Person kann im Fahndungsportal der Polizei NRW abgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndung/169363

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Mönchengladbach, Telefonnummer 02161 290. (km)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell