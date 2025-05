POL-VIE: Kempen: 62-Jähriger stirbt in Folge des Unfalls vom 13. Mai

Willich (ots) - Am heutigen Samstag befuhr eine 28jährige Willicherin mit ihrem Pkw die Krefelder Straße in Willich in Richtung Krefeld. Im Bereich der Haus Nummer 169 beabsichtigte sie auf den Parkplatz eines Lebensmittel-Discounter abzubiegen. Ein dahinter fahrender 18jähriger Willicher konnte mit seinem Pkw offensichtlich nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem vorausfahrenden Fahrzeug. In dem ...

