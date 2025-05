Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: 3 verletzte Personen nach Auffahrunfall

Willich (ots)

Am heutigen Samstag befuhr eine 28jährige Willicherin mit ihrem Pkw die Krefelder Straße in Willich in Richtung Krefeld. Im Bereich der Haus Nummer 169 beabsichtigte sie auf den Parkplatz eines Lebensmittel-Discounter abzubiegen. Ein dahinter fahrender 18jähriger Willicher konnte mit seinem Pkw offensichtlich nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem vorausfahrenden Fahrzeug. In dem auffahrenden Pkw befanden sich noch ein 17jähriger Willicher und eine 17jährige Willicherin. Alle drei Personen aus diesem Fahrzeug verletzten sich bei dem Aufprall leicht. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, so dass es zu Verkehrsstörungen kam. Die verletzten Personen begeben sich eigenständig in ärztliche Behandlung. Ein angeforderter Rettungswagen kam nicht zum Einsatz. Bisher nicht bekannte Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Viersen unter der 02162-3770 zu melden. /bru (549)

