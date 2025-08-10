PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Unfall beim Abbiegen - Motorradfahrer leicht verletzt

Hattingen (ots)

Am 09.08.2025 um 17:14 Uhr bog ein 57 Jahre alter Hattinger mit seinem Pkw auf die Tippelstraße ab und übersah dabei einen 43 Jahren alten Bochumer, der sich bereits mit seinem Motorrad auf der Tippelstraße befand. Durch den Zusammenstoß stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

