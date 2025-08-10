Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Herdecke - Verletzter Fahrgast im Linienbus
Herdecke (ots)
Am Samstag, den 09.08.2025 gegen 16.05 Uhr befuhr ein Linienbus aus Richtung Goethestraße kommend die Walter-Freitag-Straße. In Höhe der Bruchstraße kam dem 42-jährigen Busfahrer in einer Engstelle ein 20-jähriger Pkw-Führer entgegen, so dass er seinen Bus abrupt abbremsen musste, um nicht mit dem entgegenkommenden Pkw zusammenzustoßen. Ein im Bus stehender 84-jähriger Fahrgast verlor hierbei das Gleichgewicht, stürzte zu Boden und verletzte sich leicht am Kopf.
