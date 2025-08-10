POL-EN: Herdecke - Verletzter Fahrgast im Linienbus

Hattingen (ots) - Am 09.08.2025 um 17:14 Uhr bog ein 57 Jahre alter Hattinger mit seinem Pkw auf die Tippelstraße ab und übersah dabei einen 43 Jahren alten Bochumer, der sich bereits mit seinem Motorrad auf der Tippelstraße befand. Durch den Zusammenstoß stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste ...

mehr