Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannter Fußgänger bei Verkehrsunfall tödlich verletzt - Ermittlungen zur Identifizierung dauern an

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am späten Montagabend (30.06., 22.58 Uhr) ereignete sich auf der Kreuzung Rietberger Straße (B64)/ Druffeler Straße/ Zur Flammenmühle ein folgenschwerer Verkehrsunfall zwischen dem Fahrer eines Lkw-Gespanns und einem bislang nicht identifizierten Fußgänger. Bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr ein 62-jähriger Mann aus Beckum mit einem Lkw die Rietberger Straße aus Rheda-Wiedenbrück kommend in Richtung Paderborn. In Höhe der späteren Unfallstelle trat unvermittelt eine dunkel gekleidete männliche Person auf die Fahrbahn, welche zu Fuß von links aus Richtung Druffeler Straße die B64 nach rechts in Richtung Zur Flammenmühle querte. Trotz Notbremsung und einem Ausweichmanöver kam es zur Kollision. Der unbekannte Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Bislang dauern die Ermittlungen zur Identität des tödlich verletzten Fußgängers an.

Die gesamte Unfallstelle war für den Zeitraum der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Ein VU-Team des Polizeipräsidiums Münster unterstützte die Maßnahmen und übernahm vor Ort die qualifizierte Aufnahme. Ein beauftragtes Abschleppunternehmen übernahm den Abtransport des für die weiteren Ermittlungen beschlagnahmten Lkw.

