Polizei Gütersloh

POL-GT: Radfahrerin schwer verletzt nach Kollision mit 15-jähriger -Scooter-Fahrerin

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - An der Kreuzung B 61/ Kahlertstraße kollidierte am frühen Samstagabend (28.06., 17.20 Uhr) eine 15-jährige Fahrerin eines E-Scooters mit einer 59-jährigen Radfahrerin, die dabei schwer verletzt wurde. Zuvor befuhr die 15-Jährige gemeinsam mit einer 14-jährigen Sozia auf dem E-Scooter den linken Geh- und Radweg der Kahlertstraße in Richtung stadteinwärts. Sie beabsichtigte auf der Kahlertstraße die B 61 zu queren und weiter in Richtung Berliner Straße zu fahren. Zur gleichen Zeit befuhr eine 59-jährige Gütersloherin mit ihrem Fahrrad den rechten Geh- und Radweg der Kahlertstraße stadtauswärts. Im Kreuzungsbereich kam es zur frontalen Kollision.

Während sich die 15-Jährige leicht verletzt hatte und ambulant in einem Bielefelder Krankenhaus behandelt werden konnte, wurde die 59-jährige Gütersloherin schwer verletzt und durch den Rettungsdienst zur weiteren stationären Behandlung in ein Gütersloher Klinikum transportiert. Die 14-jährige Sozia vom E-Scooter blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell