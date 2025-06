Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei sucht Unfallzeugen nach Verkehrsunfall im Kreisverkehr

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Bereits vergangenen Donnerstag (26.06., 16.00 - 16.15 Uhr) ist es im Ortsteil Rheda im Kreisverkehr Bahnhofstraße/ Ringstraße/ Bahnhofsplatz zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 72-jährige Pedelecfahrerin schwer verletzt wurde. Den Erkenntnissen zufolge fuhr die Frau aus Rheda-Wiedenbrück mit ihrem Fahrrad vom Bahnhofsplatz aus in den Kreisverkehr ein. In Höhe der Einmündung Ringstraße näherte sich anschließend ein bislang unbekannter Fahrer eines roten Autos und schien zunächst anzuhalten. Unvermittelt fuhr dieser dann allerdings in den Kreisverkehr ein. Die Pedelecfahrerin konnte nur durch eine Notbremsung einen Zusammenstoß verhindern. Sie verlor in der Folge die Kontrolle über ihr Fahrrad, stürzte und wurde schwer verletzt. Der unbekannte Fahrer des roten Pkw setzte seine Fahrt unbeirrt in unbekannte Richtung fort.

Zeugen halfen der 72-Jährige zunächst. Erst zu einem späteren Zeitpunkt bemerkte die Frau ihre Verletzungen, suchte ein Krankenhaus auf und wurde dort in der Folge stationär behandelt.

Die Polizei sucht Unfallzeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Unfall machen oder hat Hinweise auf den bislang unbekannten Fahrer des roten Autos? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell