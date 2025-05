POL-PPRP: Unter Alkoholeinfluss mit dem Auto gefahren

Ludwigshafen (ots) - Am Mittwoch (14.05.2025), gegen 14:15 Uhr, kam es in der Leuschnerstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 78-Jähriger fuhr mit seinem Kleinbus auf das vor ihm anhaltende Auto eines 40-jährigen auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Durch den Aufprall erlitten die beiden Kinder (4 und 9 Jahre) des 40-Jährigen leichte Verletzungen und wurden durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus ...

