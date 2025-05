Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall - E-Scooter Fahrer leicht verletzt

Ludwigshafen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem E-Scooter kam es am Mittwochabend (14.05.2025), gegen 19:30 Uhr, im Kreuzungsbereich Sebastian-Bach-Straße/Saarlandstraße. Ein 19-jähriger Autofahrer bog nach rechts in die Saarlandstraße ab und übersah hierbei den 27-jährigen vorfahrtsberechtigten E-Scooter Fahrer. In Folge des Zusammenstoßes stürzte der 27-Jährige und erlitt leichte Verletzungen am Knie sowie der Hand. Zur weiteren Untersuchung wurde er in ein Krankenhaus verbracht. Am Auto des 19-Jährigen entstand geringer Sachschaden.

