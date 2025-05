POL-PPRP: Unter Einfluss von Betäubungsmitteln mit Roller gefahren

Ludwigshafen (ots) - Zu einem Alleinunfall eines Fahrradfahrers kam es am Mittwoch (14.05.2025), gegen 16:20 Uhr, in der Wittelsbachstraße. Ein 13-jähriger Junge stürzte ohne Fremdeinwirkung mit seinem Fahrrad und verletzte sich am Arm. Durch einen Rettungswagen wurde der Junge in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung verbracht. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Telefon: 0621 963-20022 E-Mail: ...

