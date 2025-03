Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kellerbrand in Neusser Reihenhaus

Neuss (ots)

Am Dienstag (26.3.) ist es in einem Reihenmehrfamilienhaus an der Straße Am Oberfeld im Neusser Stadtteil Gnadental zu einem Brand gekommen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen brach das Feuer gegen 20.45 Uhr in einem Kellerabteil aus. Die Bewohner des Gebäudes konnten sich selbstständig in Sicherheit bringen, es wurden keine Personen verletzt. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Durch den Brand entstand ein Sachschaden am Gebäude, die Menschen konnten jedoch in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Ermittlungen dauern an - das Kriminalkommissariat 11 der Polizei des Rhein-Kreis Neuss ist unter anderem auf der Suche nach der Brandursache. Hier kann nach aktuellem Stand auch eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell