Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mordkommission ermittelt nach Steinwurf - Polizei sucht Zeugen

Neuss (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei

Am Montag (24.03.), gegen 11:20 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Solinger mit seinem Fahrzeug die K30 in Richtung Hoisten. Nachdem das Fahrzeug die dortige Eisenbahnbrücke passierte, habe der Fahrzeugführer einen lauten Knall wahrgenommen und angehalten. Die eingesetzten Beamten konnten einen Stein am Fahrbahnrand und eine beschädigte Windschutzscheibe feststellen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Der Solinger wurde leicht verletzt.

Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf bewertet den Vorfall als versuchtes Tötungsdelikt.

Eine Mordkommission unter Führung des PP Düsseldorf wurde eingerichtet. Presseanfragen zum Ermittlungsverfahren sind an die Staatsanwaltschaft Düsseldorf zu richten.

Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder auch noch unbekannten Täter machen können, werden gebeten sich unter der 02131 3000 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell