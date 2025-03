Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei stellt mutmaßlichen Einbrecher

Grevenbroich (ots)

Am Dienstag (25.3.) gegen 9 Uhr hat ein Mann offenbar versucht, in ein Haus an der Kreuzstraße in Grevenbroich-Elsen einzubrechen.

Zeugen alarmierten die Polizei, welche den mutmaßlichen Täter, einen 50-jährigen Rumänen, vor Ort antreffen konnte. Dieser war noch nicht ins Gebäude gelangt, allerdings stellten die Beamten ein zerstörtes Fenster fest. D

er Tatverdächtige wurde für weitere Ermittlungsmaßnahmen auf eine Polizeiwache gebracht. Dort stellt sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Er wurde vor Ort festgenommen.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kriminalkommissariat 24.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 zu melden. Zugleich rät die Polizei, Einbrüchen durch geeignete Sicherungsmaßnahmen vorzubeugen. Einbrecher gehen häufig nicht professionell und mit nur einfacher Ausrüstung vor, entsprechend können Schutzvorrichtungen an Türen und Fenstern viele Versuche schnell verhindern. Eine kostenlose Beratung zu den Möglichkeiten bietet die Polizei unter der Rufnummer 02131 3000.

